生活雑貨メーカーのマーナは、一気にたためる「Shupatto（シュパット）バッグ」シリーズから、「ShupattoメッシュバッグDrop 9L」の新色「ベージュ」を4月13日に発売する。「たたむのが面倒」というエコバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれた「Shupattoバッグ」は、2015年の発売以来、ポータブルバッグの新しいスタンダードを築いてきた。一昨年2月に数量限定で発売した「メッシュバッグ」は、両端を引っ張ると一気