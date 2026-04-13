俳優の綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは4月11日に投稿を更新。パンツスタイルの綾瀬さんのモデルショットを披露しました。【写真】綾瀬はるかのパンツスタイルショット「何でも着こなすの凄い」同アカウントは「集英社【LEE】5月号毎日パンツ派！のための“変わり映え”する春おしゃれ発売中です！ぜひご覧ください」とつづり、1枚の写真を投稿。生活情報誌『LEE』（集英社）5月号のモデルショット