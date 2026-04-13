金沢市の山間部を通る県道で11日、大規模な陥没が見つかった問題です。1月にも路肩の一部が崩落していたこの場所で、適切な対応は取られていたのでしょうか。記者リポート(11日)「片側1車線あった道路が1人がギリギリ通れる幅だけを残してなくなりました。下を流れる川が丸見えになっています。」金沢市二俣町の県道では11日未明、道路が幅およそ10メートル、深さおよそ10メートルにわたって陥没しました。直前に通過した車のタイ