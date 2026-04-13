「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、2月に発売した新発想のレザーアクセサリー「Zipzip」とあわせて、108通りの組み合わせを楽しめる、ミニマルなショルダーバッグ「Zipzip Shoulder」を発売した。今年2月に発売開始した「Zipzip」は、マザーハウスのバッグはもちろんのこと、様々なジッパーの引手につけることができる。開け閉めをしやすくするだけではなく、つけるだけで、自分らしくお気