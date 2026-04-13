「サッポロサワー 氷彩1984 薫るオレンジ仕立て」サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロサワー 氷彩1984 薫るオレンジ仕立て」を4月14日に数量限定発売する。同商品は、ホワイトブランデー仕立て（ホワイトブランデー一部使用。ブランデー香料を使用しホワイトブランデーの味わいを表現している）のまろやかな口当たりと、オレンジのジューシーな果実感をアクセントにした味わいが特長になっ