「巾着」「ポーチ」各種大創産業は、幅広い世代に愛される人気キャラクター「ちいかわ」のDAISO限定デザインのステーショナリーやポーチなど全28アイテムを、全国のDAISO店舗で4月14日から順次発売する。ダイソーネットストアでも4月中に取り扱い開始予定になっている。「シール」各種イラストレーター・ナガノ氏が描く漫画作品から誕生し、SNSを中心に絶大な人気を誇る「ちいかわ」。DAISO限定デザインは、パステルカラーを基調に