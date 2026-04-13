サマンサタバサジャパンリミテッドは、「Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）」から、新作アイテム「ベルトラッピング」シリーズを販売する。シンプルながらもバイカラーの配色と、ベルトデザインがポイント。上品でさりげないデザインで、リボンやビジューが入った金具にも注目してほしいアイテムになっている。「カードケース」（ブラック・ホワイト・ピンク）「カードケース」（ブラック・ホワイト・