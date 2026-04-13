箱根プレザントサービスは、箱根神社の第一鳥居近くにある「あしのこ茶屋」1階に、炭火で焼き上げる香ばしいおだんご専門店「芦ノ湖三福茶屋」をオープンした。お店の看板メニューである「三福だんご」は、「大福」「幸福」「裕福」の三つの福が授かるよう願いを込めた縁起の良いおだんごで、上質な国産のお米を丁寧に蒸しあげた、外はカリッと、中はもちもちとした食感が特徴になっている。芦ノ湖畔の爽やかな風を感じながら、箱