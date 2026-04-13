お笑いコンビ『共犯者』の洋平さん（26）が4月10日に急逝したことを受け、相方の国京さんが、自身のXを更新し、追悼のコメントを寄せました。【写真を見る】【 訃報 】お笑いコンビ『共犯者』洋平さん（26）急逝相方・国京さんが追悼「もっと上にいきたかったし、いけると思っていました」国京さんは「2026年4月10日、相方の洋平が急逝いたしました」と訃報を報告。「急なことすぎてまだ実感がありません」とし、洋平さんが生前