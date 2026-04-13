ネスレ日本は、4月14日から、コストコホールセールジャパン（アメリカ発の高品質な商品とサービスを展開する会員制倉庫型店コストコは、日本国内に37倉庫店とコストコオンラインを展開している（2025年9月1日時点、コストコ式サイトから））が展開する会員制倉庫型店の一部倉庫店、ならびに通販ストア「コストコオンライン」において、「Orgain クレアチンモノハイドレート」の販売を開始する。原材料として微粉状のクレアチンモノ