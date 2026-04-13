政府の政策運営の指針、「骨太の方針」の策定に向けた議論が本格的にスタートし、予算編成のあり方の見直しも議論されました。高市総理「真に骨太な、簡潔でわかりやすく、メッセージ性のある内容とする。予算編成の抜本見直しに向けた検討を加速する」13日夕方に開かれた、政府の経済財政諮問会議。民間議員は夏にまとめる「骨太の方針」に向け、予算編成のあり方について抜本的な見直しを求めるとした意見書を出しました。この中