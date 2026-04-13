「母の日 苺のロールケーキ」不二家は、「母の日スイーツ」を全国の不二家洋菓子店で5月8日から3日間限定で販売する。ティーギフトは4月27日から発売する。不二家洋菓子店では母の日に合わせ、華やかな飾りのケーキなどお祝いにぴったりのスイーツを発売する。日頃の感謝の気持ちを込めて、不二家の特別なスイーツを贈ってみては。「母の日 苺のロールケーキ」は、家族みんなで切り分けてシェアできる、母の日のお祝いにぴったりの