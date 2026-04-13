春は心地よく眠れる「春眠暁を覚えず」と昔の人は言いましたが、現代人はそうもいかないようです。「眠れない日本」、国も新たな取り組みを始めました。【写真で見る】厚生労働省が推奨する理想の睡眠時間厚生労働省が推奨する理想の睡眠時間は?山形純菜キャスター:環境の変化などで寝られないという人も多いようです。世界13か国のうち、日本は4年連続で睡眠時間が最下位という結果が出ています。日本人の睡眠の現状を見ていきま