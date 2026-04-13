俳優・畑芽育（24）と志田未来（32）がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第1話が、12日に放送された。前クールからの志田の“激変”ぶりが話題となった。【動画】『エラー』ほろ酔い演技合戦…畑芽育&志田未来がビール飲んで語らうシーン今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む