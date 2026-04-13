左から：さばで健康 水煮、シャキッと！大豆はごろもフーズは、6月1日出荷分から、総菜および国産フルーツ製品を値上げする。主原材料である国産のさば・いわし、みかん・りんご等の価格が、原料状況や需給バランスの悪化等によって高騰している。さらに空缶などの容器資材や人件費などの値上がりによって、製造原価が増加している。同社としては、安全・安心な製品を消費者の皆様に安定的に供給すべく、生産の効率化によるコスト