キャッチボールするソフトバンクの今宮＝13日、みずほペイペイドーム左肩甲骨の亀裂骨折と診断を受けたソフトバンクの今宮が13日、みずほペイペイドームで調整した。キャッチボールや打撃練習などで状態を確認し「筋肉系の痛みが多少残っているだけ。どんな状況であれ、力を発揮したい」と前向きに話した。11日の日本ハム戦で左肩付近に投球を受けて途中交代し、12日はベンチ入りしたものの出場しなかった。医師やトレーナーら