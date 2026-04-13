オリンピック2大会連続で銀メダルを獲得したフィギュアスケートの鍵山優真（22、オリエンタルバイオ）が、13日、自身のSNSで競技活動をしばらく休養することを発表した。引退は否定しており、休養中は普及活動に携わるとしている。鍵山は「次の2026-27シーズンは試合には出ず、休養を取ることにいたしました。今後に向けて、新しい挑戦とともにフィギュアスケートの魅力を再発見したり、自分自身を見つめ直す時間を作って、過ごし