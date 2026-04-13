株式トレーダーでタレント・若林史江（48）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。この日復帰したタレントのマツコ・デラックス（53）の近影を公開した。マツコは首の手術のため休養していたが、この日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」の生放送で10週ぶりに復帰。番組冒頭で拍手とともに「お帰りなさい!」と祝福されると「本当にもう私、FIREできるんですよ。もう労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと思