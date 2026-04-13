国会議事堂（資料写真）１２日投開票の東京都練馬区長選で小池百合子都知事の側近が落選した。都民ファーストの会に加えて自民党や日本維新の会などの支援を受け盤石と見られていたが、総投票数約２２万の選挙で３万票以上離される次点となり大敗。選挙期間中、高市早苗首相（自民総裁）は地方税制見直しなどに向けて小池知事との連携をアピールする場面もあったが、選挙には影響しなかった格好だ。高市内閣の高い支持率が地方選