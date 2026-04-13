【漫画】本編を読む『タワマンのママ友に夫の不倫をバラされた』（平井仁美：原案、水戸さゆこ：漫画/KADOKAWA）は、憧れのタワーマンション生活の裏側で起きた夫の不倫とママ友トラブルを描いたコミックエッセイ。主人公の奈菜は、夫の雅也と5歳の娘とともにタワマンに暮らし、周囲から羨ましがられる生活を送っていた。しかしある日、夫の不倫が発覚する。突然の裏切りに動揺した奈菜は、同じマンションに住むママ友グループの