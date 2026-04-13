フィギュアスケート男子のエース・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１３日、自身のＳＮＳを更新し、来季の休養を明らかにした。今季の鍵山はミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得。先月の世界選手権でも銀メダルに輝くなど、長きにわたってトップで活躍してきた。ＳＮＳには今季について「ここ数シーズン、悔しい思いをすることが多く、辛いこともありましたが、最後に良い形でシーズンを終えることが