三重県伊勢市にある「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」で、４月８日午後９時２７分にメスのゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生した。これまで母子ともに慎重に見守りながら飼育してきたが、健康状態が安定していることから、１３日から一般公開を開始した。９⽇午前１０時５３分に初乳を確認。現在⾚ちゃんはすくすくと育っている。全身が白くふわふわとした毛に覆われているが、この白い毛は、生後２〜３週間ほ