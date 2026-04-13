株式会社ヒューネットは１３日、誕生８５周年を迎える「おさるのジョージ」とパ・リーグ６球団によるスペシャルコラボグッズを企画・開発し、販売すると発表した。４月２４日から、各球団の公式ショップ、おさるのジョージ公式ショップ、オンラインストアで発売開始する。パ・リーグ６球団とのコラボは、２０２４年、２０２５年に続き今年で３回目。これまでの大きな反響を受け、２０２６年も「おさるのジョージ」が各球団のユ