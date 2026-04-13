ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（ＥＹＳＣ）は、２０２６年４月１０日付で沖縄県八重山郡竹富町と、世界自然遺産である西表島の自然資本の保全と持続可能な地域経営の実現に向けた連携協定を締結したと発表した。竹富町にある西表島は２１年に世界自然遺産へ登録され、日本国内の自然資本保全における重要地域の一つであるとともに、多くの観光客が訪れる一方、受け入れ環境の整備やゴミ処理など財政負担