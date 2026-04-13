高市総理大臣は、アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議の仲介役を担うパキスタンのシャリフ首相と電話会談を行いました。【映像】高市総理のコメント（実際の様子）高市総理大臣「イスラマバードで実施された米国・イラン間の協議について、シャリフ首相、パキスタン関係者の仲介努力に敬意を表し、これを支持する旨をお伝えいたしました」会談で高市総理は「ホルムズ海峡の安定回復が急務だ」と強調しました。シャリ