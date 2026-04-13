タレントのつちやかおりが、元夫でタレントの布川敏和や長女、孫たちと食事を楽しむ様子を披露し、話題を呼んでいる。【映像】“総勢10人家族”つちやかおりの家族ショット1991年に布川と結婚したつちや。俳優の長男・隼汰、モデルの長女・桃花、グラフィックデザイナーの次女・花音の3人の子どもに恵まれたが、2014年に離婚した。その後も布川との交流は続き、Instagramでは孫の七五三を祝福する姿や、家族総勢10人が集まり孫