子ども同士の遊びやじゃれ合いは、親として温かく見守りたいもの。しかし、加減がわからずにやり過ぎたり、けがや物の破損に繋がったりすることもあるでしょう。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは、「子どもがお友達に持ち物を壊されたら学校に言う？」といった悩み相談です。『消しゴムを折られたりノートに落書きをされたり。今は新しいものを買ったり消したりして、学校には報告していません。一度、洋服を破かれたとき