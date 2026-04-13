福岡南署は13日、福岡市南区皿山1丁目付近の路上で同日午後1時ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男から「ビスコいる？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60〜70歳、白色帽子着用。