福岡県警は12日、元交際相手の女性を殴ってけがをさせたとして、傷害の疑いで、福岡都市圏に住む無職の男（29）を現行犯逮捕した。県警によると、現場に居合わせた女性の子ども（10）が近所の交番に駆け込み、警察官が不在だったため備え付けの電話で「お母さんが殺される」と通報した。