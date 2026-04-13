広島県教育委員会が示す都市部の県立高校１８校を７校に統廃合する再編案について、福山市の住民ら８人が県庁を訪れ、知事や教育長などに宛てた嘆願書を提出しました。 嘆願書では統廃合によって各校の特色が失われるなどとして、再編案の見直しと福山市の５校の存続を求めています。 広島県の公立高校を守る会・福山の会（守る会福山）宮錦万文代表「私たちとも住民とも何より生徒や保護者と本当に話をしてほしい」 再編案