日に日に暖かさが増し、新潟県内でも春本番を迎える中、市場にも春の訪れを告げる『マダイ』が続々と入荷しています。 【記者リポート】 「いま、旬を迎えているのがマダイ。春の時期にとれるマダイは、ある特別な名前がつけられています」 春本場を迎えた新潟市中央卸売市場に、いま続々と入荷している県内産の『マダイ』。 【新潟冷蔵鮮魚部第2課伴田悟 部長代理】 「マダイ自体は一年中、日本各地でとれる魚だが、