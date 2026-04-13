気持ちの良い青空が広がった地点も多く、過ごしやすい一日となった4月13日の新潟県内。この週末は、桜とともに菜の花やきらびやかなおいらんが春を彩り、訪れた人を楽しませていました。 12日、青空のもと行われた燕市の伝統行事『分水おいらん道中』。 約100年前に地元の有志が花見客向けに行った仮装行列が起源とされ、満開に咲き誇る大河津分水の桜並木をおいらん役や付き人役が華やかに練り歩きます。 高さのある三枚歯下