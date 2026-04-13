映画監督の山崎エマ氏（36）、講談師の神田伯山（42）が13日、都内で行われた山崎初の著書『それでも息子を日本の小学校に通わせたい』（新潮社）刊行記念トークイベントに登壇。伯山が育児で気付いたことを明かした。【写真】素敵！優しい微笑みをみせる神田伯山＆山崎エマ監督山崎監督の映画や著書の内容から、子どもの教育についてトークした2人。伯山は「自分もそうだったけど、忘れてたことを思い出してくれる」とし、自身