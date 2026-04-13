ボートレース浜名湖の「ルーキーシリーズ第８戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は１３日、準優３番の５日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。佐藤航（２６＝埼玉）は準優１１Ｒ、大外枠の１戦だったがピット離れで飛び出して５コースを奪取。２コースの中村魁生が１Ｍ握ってポッカリ空いた展開を見事に捉えてまくり差し一閃。１着でゴールした。「足はずっと出ている。スリット近辺から１Ｍまでのストレートが特にいい