【その他の画像・動画等を元記事で観る】「負けがいのある人生を唄うバンド」PENGUIN RESEARCH。今年2026年は、PENGUIN RESEARCHデビュー10周年となるメモリアルイヤー。そのデビュー10周年を記念するフルアルバム『雨天続行』が4月22日リリースが決定！前作『逆光備忘録』から約3年ぶりとなる、自身4枚目のフルアルバムとなる。このたび、今作アルバムに収録される収録楽曲情報が公開された。アルバムリードとなるタイトルトラッ