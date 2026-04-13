ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」は１３日、予選最終日となる４日目が行われた。黒柳浩孝（４４＝愛知）は、６Ｒ、インから逃げて快勝。勝負駆けに成功し１５位で準優進出を決めた。「初日やった整備がなじんできて日に日に良くなってる。起こしからスリットまでの足がかなり良くなってる。直線もいい。数人を除けば上位かな」舟足に上々の手応えで「本体をやってもう少し上積みはできそう」と、