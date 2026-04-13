【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月20日に発売となるBURNOUT SYNDROMES のニューシングル「ROCKET」の期間生産限定盤ジャケット写真が公開された。本ジャケットには、収録曲「ROCKET」がEDテーマに起用されているアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終(ファイナル)シーズン第3クールの描き下ろしビジュアルが使用されている。期間生産限定盤には同ビジュアルのアクリルジオラマも付属。本ビジュアルは「Good Morning Worl