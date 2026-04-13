【その他の画像・動画等を元記事で観る】UNISON SQUARE GARDENが2025年から2026年へ年を跨いで行ったツアー『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」』の映像作品を6月24日に発売することを発表した。今作には2月10日に行われたばかりのTOYOTA ARENA TOKYO公演を収録。本ツアーは、21枚目のシングル「うるわし／アザレアの風」のリリースを挟んで開催され、新旧さまざまな時代のナンバーが入り混じったセットリ