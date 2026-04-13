【モデルプレス＝2026/04/13】乃木坂46の田村真佑が4月12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】27歳乃木坂「お人形さんみたい」素肌輝くノースリレース衣装◆田村真佑、ノースリーブの衣装姿公開田村は「『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』発売中です」とつづり、4月8日にリリースされた41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の衣装姿を公開。胸元が花の