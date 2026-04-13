メ～テレ（名古屋テレビ） プロバスケットボールの八村塁選手による次世代を育成するイベントが、名古屋のIGアリーナで開催されます。 去年に続き今年も開催されるイベント「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」は、アメリカNBAのレイカーズに所属する八村塁選手が、日本のバスケをより強くするため企画しました。 今年は、参加を男子高校生20人ほどに絞り、八村選手が直接指導します。 「僕も小さ