3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月6日（月）の放送では、ミセス単独ライブ未開催の地を訪問し、PR活動をおこなうファンクラブ内の連動企画「ドン！ドン！りょっピー！」で宮崎県と三重県を訪れた藤澤が、現地でのロケの裏側やメンバーとの再現コントを繰り広