4人組ロックバンド・SUPER BEAVER（スーパービーバー）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」（毎週金曜22:30〜）。4月10日（金）の放送では、ボーカルの渋谷龍太とドラムの藤原“37才”広明が出演。新体制となった番組内で、リスナーから寄せられた“初”書き込みを紹介。今回の放送では、バンド活動に憧れるリスナーからの切実な悩みに、メンバー自らの経験を交えてアドバイスを送