13日午後、松本市で住宅と倉庫、あわせて3棟を焼く火事がありました。現場からは1人の遺体が見つかっています。火事があったのは、松本市七嵐の住宅です。13日午後3時すぎ「黒煙が見える」と通行人から消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、木造住宅1棟と敷地内の倉庫2棟を焼き、現場からは年齢や性別のわからない1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、この家には1人が暮らしていたとみら