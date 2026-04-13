早稲田大学は、自然界には安定に存在しない構造を持つ２次元酸化鉄の作製に成功したと発表した。発表によると、早稲田大学の乗松航（のりまつわたる）教授、物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）の榊原涼太郎（さかきばらりょうたろう）博士（研究当時名古屋大学所属）、日本原子力研究開発機構の寺澤知潮（てらさわともお）研究副主幹、東京大学の河内泰三（かわうちたいぞう）技術専門職員、福谷克之（ふくたにかつゆき