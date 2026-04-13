株式会社郄山堂は、１２日から大阪・関西万博公式キャラクター 黒ミャクミャク の新商品「ミャクミャク黒もなか」を大丸梅田店６Ｆの「２０２５ 大阪・関西万博 オフィシャルストア」および京阪淀屋橋駅構内の「郄山堂 京阪淀屋橋店」で先行販売を始めた。この後、２０２５大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店、ＭＡＲＵＺＥＮ&ジュンク堂書店 梅田店、ジュンク堂書店堂島アバンザ店等においても