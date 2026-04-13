株式会社ヘソプロダクションは４月中旬から、ＥＸＰＯ２０２５ 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの「ぬいぐるみ付チョコクランチ」を発売する。チョコクランチ６個入り＋黒ミャクミャクぬいぐるみ１個入りで税込み４１８０円。２０２５大阪・関西万博オフィシャルストアＪＲ新大阪駅 エキマルシェ店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティーショップなどで販売される。この日で万博開幕からちょうど１年となったが、ミ