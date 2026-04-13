オーブン不要で簡単 チョコとビスケットを混ぜて冷やして作るトルコではおなじみのモザイクケーキを知っていますか？オーブンを使わないので、オーブンがない家庭でも簡単に作れます。お好みでナッツやドライフルーツを入れれば食感も楽しめますよ。断面もおしゃれなので、おもてなしにもぴったり。工程が少ないので、子どもと一緒に作るのもおすすめ。 チョコレート好きにはたまらない チョコレート、生クリーム、カカオパウダ