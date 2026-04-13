集合住宅で、親子とみられる2人の女性の遺体が見つかりました。警察は「娘と妻を殺した」などと通報してきた55歳の男を逮捕しました。■女性2人を…包丁で突き刺すなどして殺害か成瀬裕平記者（CTV）「午後1時すぎです。捜査員が続々と現場となったマンションに入っていきます。これから鑑識作業が行われるものとみられます」愛知県安城市の集合住宅。その一室で殺人事件が起きました。殺人の疑いで逮捕されたのは、中村孝一容疑者