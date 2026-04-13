日本時間1961年4月12日15時7分、ソビエト連邦（当時）のバイコヌール宇宙基地から人類史上初の有人宇宙船「ボストーク1号（Vostok 1）」が打ち上げられました。搭乗していたのは空軍パイロットのユーリ・ガガーリン（Yuri Gagarin）。2026年4月12日で歴史的なボストーク1号の飛行から65周年を迎えました。【▲ ボストーク1号に乗り込んだユーリ・ガガーリン（Credit: Роскосмос/РГАНТД）】有人宇宙活動の幕開けとな