IVEが、BLACKPINKやLE SSERAFIMを抑え、韓国で3月のガールズグループ・ブランド評価で1位に輝いた。韓国企業評判研究所が、3月12日から4月12日までのブランド評判ビッグデータを分析したもの。4724万7527件をもとに、ガールズグループのブランドに対する参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数でブランド評判指数を測定した。算出された指数としてIVEが、参加指数14万1712、メディア指数120万9475、